Oroscopo Bilancia: settimana dal 23 al 29 settembre 2024

BILANCIA – Cara Bilancia, Venere, la tua protettrice, non ti rende la vita facile questa settimana. Se hai una questione in sospeso con un ex o una relazione un po’ traballante, aspettati ancora qualche scossa. Ma attenzione: se il cuore è libero, Venere ti invita a buttarti a capofitto in nuove avventure amorose.

Sul lavoro, Giove ti sorride e ti aiuta a recuperare terreno perduto, ma occhio a non fare arrabbiare chi sta sopra di te: le tensioni possono nascere dal nulla.

A livello di benessere, Venere ti fa sentire un po’ nervoso per il tuo aspetto esteriore. Usa il weekend per coccolarti e ritrovare la tua bellezza interiore (e anche quella esteriore, perché per te conta!).

Voto: 7.

“Un po’ di autostima in più e Venere potrebbe anche offrirti un caffè per scusarsi.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari turbari di l’autri, chi si giustu tu, l’autri sunnu sbagliati.”

