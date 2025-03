Oroscopo Bilancia: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Ah, Bilancia. Hai la stessa stabilità emotiva di una sedia a tre gambe. Il cuore è confuso: ti ritrovi a rimuginare su vecchie storie, a combattere con pensieri del passato e a dubitare pure del cane del vicino. Le relazioni sono un campo minato, e tu ci cammini sopra con le infradito. Evita di usare la lingua come arma, specie se già la tua voce è tagliente quanto una grattugia.

Nel lavoro vuoi rifarti di tutto il tempo perso: sembri uno che tenta di recuperare sei stagioni di una serie TV in un weekend. Bene il tuo modo di esprimerti, che incanta i superiori. Male se ti scordi di staccare un attimo: arrivare al weekend col fiatone non è sexy.

Fisicamente sei un carro armato, ma anche i carri ogni tanto si fermano per un check-up. Non strafare, che non sei Iron Man.

Quando smetterai di pensare che devi aggiustare tutto, capirai che anche il caos ha un suo fascino.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti stancari cchiù a fozza ri pinsari, certi cosi s’aggiustunu sulu.

