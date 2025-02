Oroscopo Bilancia: settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Se la tua relazione è nata da poco, potrebbe già avere qualche problema. Non perché non funzioni, ma perché tu tendi a mettere tutto sotto esame come un detective privato. E, se stai vivendo una storia complicata, è il momento di lanciare un ultimatum. Tanto si sa: o tutto o niente, e tu di certo non hai voglia di perdere tempo.

Lavorativamente parlando, il cielo è super! Sei al centro di mille opportunità, anche se hai l’ansia di sbagliare. Se lavori a contatto con il pubblico, preparati a un periodo in cui ti sentirai una rockstar. Il problema? La stanchezza. Quindi, tra una riunione e un colloquio, ricordati che il tuo corpo non è una macchina a energia infinita.

Venere e Giove ti rendono splendente, quindi via libera a cure estetiche e shopping sfrenato. D’altronde, l’apparenza conta, e tu lo sai benissimo!

Voto: 7

“Stai brillando, ma occhio a non abbagliare anche te stesso!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Nisciunu è perfettu, ma tu ci provi tutti i santi jorna. Calati ‘na picca!”



