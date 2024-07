Oroscopo Bilancia: settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

BILANCIA – Bilancia, finalmente finirà quel senso di tensione che ti tormenta. Se sei solo, stai attento ai luoghi di incontro: potresti vivere emozioni part-time, ma niente di più. Il periodo nasce con qualche piccola polemica, ma i nuovi amori devono essere affrontati con prudenza.

Nel lavoro, se l’amore è in ripresa, anche il lavoro non è da meno. Fermati e pensa a qualche realizzazione concreta. È un periodo di revisione, ma avrai la possibilità di cambiare ruolo o mansione entro poche settimane. È importante prepararsi per un futuro migliore.

Voto: 6.5/10 – “Le emozioni part-time non pagano le bollette, Bilancia.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia lu tempu pi pinsari e poi decidi senza pinseri.”

