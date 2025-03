Oroscopo Bilancia: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – In amore siete come chi rimette a posto casa dopo il terremoto: un po’ di rovine qua e là, ma anche la voglia di rimettere tutto in piedi. Chi ha già chiuso una storia ha ancora dubbi, ma c’è aria di svolta, basta solo non farsi fregare dalla malinconia.

I single hanno fame d’amore (ma anche di cioccolato, va detto) e potrebbero lanciarsi in qualche nuova avventura. Occhio però al weekend: rischio di pianti e musi lunghi come la fila dal panificio la domenica mattina.

Nel lavoro state iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel (stavolta non è il faro dell’auto che vi viene addosso). Avete margini di miglioramento economico e possibilità di rimettervi in gioco. Se avete qualcosa da chiedere, fatelo ora, con garbo ma senza pietà.

Fisicamente, urge disintossicazione da ansie e paranoie. Organizzatevi una mini-fuga appena possibile, anche solo per respirare un po’. Weekend un po’ pesante: non strafate e non cercate problemi dove non ci sono.

Rilassatevi, che pure se crolla tutto, siete esperti di restyling.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Trasi ‘nta to testa, ca megghiu sulu e cuntentu ca ‘ncatenatu a quarchi sbagliu.”

