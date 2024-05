Oroscopo Bilancia: settimana dal 6 al 12 maggio 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Oh Bilancia, il tuo equilibrio sentimentale potrebbe essere messo alla prova questo maggio. Dopo un aprile che ha più disorientato che altro, ora hai la chance di incontrare nuove persone e magari, chi lo sa, affascinarle tanto da farle cadere ai tuoi piedi.

Nel lavoro, però, Mercurio ti chiede di fare ordine, specialmente nelle questioni legali. Potresti dover affrontare nuove responsabilità, quindi armati di logica e determinazione. Sul piano del benessere, Marte ti rende un po’ nervoso e potrebbe essere il momento perfetto per pensare a una dieta equilibrata, magari con l’aiuto di un nutrizionista.

Ricorda, non è il momento ideale per trasformarti in una statua greca. Voto: 6/10. “Cu si fa i cazzi sua campa cent’anni!” (Chi si fa i fatti suoi vive cent’anni!)



