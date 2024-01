Oroscopo Bilancia: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

BILANCIA – Sembra che le stelle di questa settimana vogliano giocare un po’ con i tuoi sentimenti. Ti trovi in un delicato equilibrio tra desiderio di risolvere problemi lavorativi e bisogno di attenzioni amorose. Alcuni giorni, specialmente nel fine settimana, potresti sentirti come se stessi navigando in un mare agitato di emozioni. Ricorda di prendere le cose con filosofia e cercare la calma interiore. Sul fronte lavorativo, sei in un periodo di rilancio, ma anche di dubbi e incertezze. È il momento di valutare attentamente ogni decisione. In fatto di benessere, qualche fastidio potrebbe disturbare la tua pace, ma niente che non possa essere superato con la giusta dose di relax e cura personale.

Bilancia, ricorda che la perfezione è noiosa, soprattutto in una dieta! Voto: 7/10 – “La pignata vecchia servi pri purtari focu pri li casi.”



