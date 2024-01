Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’8 al 14 gennaio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

1 – Leone

Questa settimana sei il protagonista di una storia d’amore degna di un film hollywoodiano… VAI AL SEGNO

2 – Sagittario

Con Venere e Mercurio a fare il tifo per te, preparati a una settimana di fuochi d’artificio in campo amoroso… VAI AL SEGNO

3 – Scorpione

Ecco a te una settimana di transizione verso acque più tranquille… VAI AL SEGNO

4 – Cancro

Il tuo cuore è un oceano di emozioni, con onde che vanno e vengono sotto la luce di Venere… VAI AL SEGNO

5 – Gemelli

La tua settimana sembra un romanzo di spionaggio pieno di intrighi e misteri… VAI AL SEGNO

6 – Vergine

La tua settimana amorosa è un mix di emozioni intense, pronte a mettere alla prova la solidità del tuo amore… VAI AL SEGNO

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 gennaio: i segni peggiori

7 – Acquario

In amore, questa settimana ti troverai a navigare in acque meno incerte… VAI AL SEGNO

8 – Capricorno

Questa settimana è come una scatola di cioccolatini per il tuo cuore: non sai mai cosa ti aspetta, ma è probabile che sia dolce… VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

Sembra che le stelle di questa settimana vogliano giocare un po’ con i tuoi sentimenti… VAI AL SEGNO

10 – Toro

Sei come un antico albero che ha resistito a molte tempeste, ma le scorie di dicembre sembrano aver lasciato un segno più profondo… VAI AL SEGNO

11 – Ariete

La tua settimana è come un’altalena emotiva sotto l’influenza di Venere, dondolandosi tra momenti di agitazione e brevi periodi di tranquillità… VAI AL SEGNO

12 – Pesci

Il tuo cuore è come un fiume in piena questa settimana… VAI AL SEGNO