Le previsioni del segno

BILANCIA – Il segno, questa settimana è un delicato balletto di emozioni. Cerca di essere il ballerino principale, ma senza calpestare i piedi agli altri. LAVORO: Sei come un equilibrista sul filo del successo, attento a non perdere la concentrazione. BENESSERE: La tua energia è come una sinfonia, ma anche Beethoven aveva i suoi momenti di silenzio.

Voto: 7/10. “Furtuna amica d’asini e di pazzi, e di virtuusi nnemica murtali.”



