Oroscopo Cancro: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

CANCRO – Cari Cancro, questa settimana siete in modalità “caccia all’avventura”, con Marte che vi spinge a cercare emozioni forti in amore, quasi come se foste protagonisti di un film d’azione sentimentale. Per i single, è il momento di lanciarsi, mentre chi ha vissuto una separazione può finalmente girare pagina.

Sul lavoro, sembra che le finanze siano più strette di un paio di jeans dopo le feste di Natale, quindi occhio alle spese e alle “iniziative a rischio”. Sul fronte del benessere, il vostro spirito è vivace, ma ricordatevi che lunghe passeggiate e un’alimentazione curata sono i vostri migliori alleati.

In sintesi, siete come un fiume in piena, ma attenti a non trascinare via anche gli argini. Voto: 8. “Cu camina arrinesci e cu sta fermu arristagnisci” – Chi cammina arricchisce e chi sta fermo arrugginisce.



