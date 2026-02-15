Oroscopo Cancro: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Dolce e complicato, sei il segno che in una settimana può passare da “voglio costruire una famiglia” a “voglio trasferirmi in una baita da solo”. In amore, sei tenero ma anche tremendamente sensibile. Ti basta un like messo alla persona sbagliata per andare in crisi esistenziale. Ma tranquillo! Le stelle ti proteggono, e anche se la luna è un po’ str*nza il 21, tu puoi ancora vivere momenti intensi. A patto di non voler avere sempre l’ultima parola, anche nei messaggi.

Se sei in coppia, attenzione a non provocare discussioni inutili per testare il partner. Non è un quiz, non ci sono punti bonus per chi resiste. Se invece sei single, Mercurio e Venere ti danno una mano. Potresti incontrare qualcuno, magari mentre fai finta di non cercare nessuno. L’amore ti cerca, se smetti di scappare appena ti trova.

A lavoro, sei lucido e intuitivo come un polpo che sa digitare su tastiera. Le stelle ti spingono a osare un po’ di più: niente scuse, niente timori. Se hai avuto uno stop, usalo come trampolino. Giove nel segno ti protegge fino a giugno. Se non ci provi ora, quando?

Fisicamente ti senti bene, ma solo se non esageri. Il rischio è il solito: fare troppo per tutti e dimenticare te stesso. Ricordati che anche tu hai diritto alla domenica di relax. O almeno al sabato sera senza notifiche.

Fingi d’essere duro ma ti commuovi per un messaggio vocale con la voce tremante.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: U cori è fragili… ma si u capisci, poi ti porta luntanu.

