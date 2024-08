Oroscopo Cancro: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Ah, il dolce sapore dell’amore! Con Venere a favore, se c’è qualcuno che ti interessa, è il momento di farti avanti senza esitazioni. Sei in un periodo dove la tua voglia di vivere l’amore intensamente è più forte che mai.

Se una persona è lontana, la mancanza si fa sentire più del solito. In compenso, un incontro dolce e appassionato potrebbe colorare la tua settimana. Sul lavoro, preparati a discutere contratti e a far valere le tue ragioni. Hai tanti pianeti dalla tua parte che ti porteranno soluzioni e vittorie, soprattutto dopo il 20 agosto. Non assumerti troppe responsabilità, impara a delegare e a liberarti di qualche pensiero inutile.

Voto: 8 – “Il cuore batte forte, ma occhio a non perdere il ritmo!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti scangìari ‘u cori pì nuddu, chiù meglio ca ti ripusi e ti godi ‘sta bedda pocu!”

