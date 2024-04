Oroscopo Cancro: settimana dal 22 al 28 aprile 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Cancro, questa settimana il tuo umore è più incostante di un meteo primaverile. In famiglia, cercare di capire gli altri senza interpretare ogni cosa come un attacco personale potrebbe essere un buon inizio. E se la tua storia d’amore è in bilico, prendi una decisione prima che la decisione la prenda qualcuno altro.

A lavoro, le opportunità migliori stanno ancora per arrivare, ma non chiuderti in difesa. Valuta ogni opzione con attenzione e fida delle tue capacità di navigare anche in acque sconosciute. Sul fronte del benessere, attenzione ai malanni stagionali; non lasciare che un raffreddore si trasformi in un’opera melodrammatica.

A volte, meno dramma è più karma!Voto: 6.5 – “Cu è surdu, orbu e taci, campa cent’anni ‘mpaci.”



