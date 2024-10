Oroscopo Cancro: settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Cancro, è il momento di essere coraggiosi. Venere non ti disturba più di tanto, ma questo significa che tocca a te fare la prima mossa.

Se c’è qualcuno che ti interessa, buttati! Anche se le nuove storie possono sembrare fragili, non scoraggiarti. Questa settimana potresti ricevere una notizia interessante o incontrare qualcuno di speciale.

Sul lavoro, sei in una fase di cambiamento, e anche se le cose non si risolvono tutte subito, i segnali sono positivi. Prendi le cose con calma e, se puoi, concediti qualche momento di pausa per ricaricare le energie. Il fine settimana sembra promettere bene: magari un po’ di pigrizia ti farà solo che bene.

Voto: 7.5

“Hai tutte le carte in regola, Cancro. Basta che non ti lasci travolgere dalle onde emotive.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Riposati e statti bonu, ‘u munnu gira puru si ti pigli ‘na pausa. Lassatilu fari.”

