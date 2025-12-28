Oroscopo Cancro: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Settimana tutta da decifrare, come quando apri il frigorifero e trovi solo verdura dimenticata. Può venirne fuori qualcosa di buono, ma serve fantasia. In amore, la situazione varia molto in base al tuo stato attuale. Se sei in coppia, potresti vivere qualche momento di tensione, ma nulla di catastrofico. È che sei talmente ricettivo che basta uno sguardo sbagliato del partner per farti pensare che tutto stia crollando. La verità è che sei stanco, e ogni piccola cosa ti sembra una montagna. Se invece hai cercato di tenere sotto controllo alcune verità scomode – tipo il fatto che il tuo partner non sa nemmeno il tuo colore preferito – beh, questa settimana Venere ti costringerà a parlare. Ma parlane senza lanciare piatti, che poi a Capodanno servono. Se il legame è solido, tutto questo sarà solo un passaggio necessario per ritrovare una connessione più autentica.

A lavoro la musica cambia. E suona… con le casse scariche. Le entrate potrebbero non bastare a coprire tutte le spese, soprattutto in questo periodo dove “comprare solo l’essenziale” significa regalare pigiami a tutti. Sei nervoso e potresti perdere la pazienza. Se stai progettando un investimento, un cambiamento o una spesa importante, controlla bene tutto, soprattutto gli aspetti legali: un ritardo o un errore di valutazione potrebbe complicarti l’inizio 2026. Non si tratta di un periodo nero, ma di uno che ti richiede pazienza, attenzione e capacità di contenere le aspettative. Se lavori a progetto o a chiamata, la sensazione di precarietà potrebbe aumentare. Respira. Passerà.

Fisicamente, ti riprendi bene all’inizio della settimana. Il tuo punto debole, lo stomaco, è in prima linea. Se ti alimenti male o salti i pasti per stress, potresti finire a cercare conforto nei dolci natalizi… e nel bicarbonato. Meglio mantenere una certa disciplina. Curare l’alimentazione e, magari, farti aiutare da un esperto. Anche solo per sentirti ascoltato, visto che spesso nessuno capisce i tuoi drammi interiori.

Sei il segno più sensibile dello zodiaco… ma ogni tanto sembri anche quello più tragico.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Cu’ tuttu ‘stu frastuonu d’emozioni, si nun ti fermi, ti ritrovi a chiangiri puru si finisci a Nutella.

