Oroscopo Capricorno: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – La settimana parte con un carico di responsabilità che manco un mulo sotto le feste di Natale. Il tuo autocontrollo leggendario è messo a dura prova da tensioni familiari e qualche scintilla in amore. Sei un segno che ama la stabilità, ma ultimamente le cose non sembrano così solide. Discussioni, piccole gelosie e incomprensioni potrebbero agitare anche le coppie più affiatate. La verità è che stai cercando conforto e serenità, ma non riesci a lasciarti andare del tutto. Prova a parlare con calma, senza chiuderti nel tuo silenzio glaciale. Non serve mettere un muro quando basterebbe una carezza.

Sul lavoro, le sfide non mancano. Questioni economiche, ritardi o soci che non capiscono il tuo pragmatismo ti mettono i nervi a dura prova. Tuttavia, la tua determinazione è un’arma imbattibile. Anche se i risultati tardano ad arrivare, stai costruendo basi solide per il futuro. Il consiglio delle stelle è chiaro: punta sulla qualità, non sulla quantità, e non permettere che lo stress professionale rovini il resto.

Il corpo, nel frattempo, manda segnali precisi. Se senti tensioni allo stomaco o un senso di stanchezza generale, è perché hai bisogno di rallentare. Il riposo per te non è debolezza, è strategia. Il weekend, se possibile, vivilo con calma e in buona compagnia: ne hai più bisogno di quanto pensi.

Il Capricorno non ha nervi saldi: ha solo imparato a sorridere mentre implode.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari strinci di ‘i pinseri, ca si ti rilassi un pocu ti veni ‘u suli dintra l’arma”.

