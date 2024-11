Oroscopo Capricorno: settimana dall’11 al 17 novembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Capricorno, le stelle sono dalla tua parte e ti danno una spinta da non sottovalutare, specialmente in amore! Se c’è una fiamma accesa, questa settimana rischia di trasformarsi in un incendio.

Il 13 e il 14 sono giornate ideali per spingere su qualsiasi sentimento, e a partire dal 18 Venere torna nel tuo segno, dandoti un fascino irresistibile. Quindi, se c’è qualcuno che ti piace, basta guardarlo a distanza: è tempo di azione! Sul lavoro, cerca di concludere tutto entro il mese, perché il tuo obiettivo è chiaro e non hai tempo per drammi.

Potresti trovare nuove opportunità, specialmente per chi lavora a chiamata. Benessere? Sei pieno di energia ma, visto che prendi tutto troppo a cuore, cerca di non stressarti inutilmente!

“Fatti avanti e conquista il mondo!”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “U cori troppu jucatu non si ripara facili, custatilu sulu a cui merita davvero!”

