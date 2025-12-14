Oroscopo Capricorno: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana ti trovi davanti a decisioni che non puoi più rimandare. In campo affettivo hai probabilmente già fatto una scelta importante, oppure sei sul punto di definire con chiarezza chi vuoi accanto, chi ti sostiene davvero, chi merita il tuo tempo e la tua dedizione. Venere ti appoggia con una generosità che non mostra spesso: amplifica sentimenti, apre possibilità, ammorbidisce persino le ferite che hai custodito troppo a lungo. Dicembre promette guarigione, e le giovani coppie – o i rapporti nati da poco – sembrano avviarsi verso un periodo particolarmente interessante, fatto di consolidamento, di gesti concreti, di fiducia crescente.

Sul piano professionale la situazione appare rallentata. Non per colpa tua: progetti che slittano, risposte che tardano, ritardi che si accumulano come se qualcuno avesse premuto “pausa” senza avvisarti. Tuttavia, chi lavora a chiamata o ha entrate frammentate potrà contare su piccoli guadagni già percepiti negli ultimi giorni. A partire da metà mese, la tua esperienza farà la differenza. Un collega o un capo potrebbe provocarti, mettendo in discussione il tuo operato, ma sarebbe un errore farti trascinare in un confronto diretto. Tu non devi combattere: devi brillare. Mostrare il tuo valore sarà più efficace di qualunque discussione e proprio questo atteggiamento ti metterà in una posizione di vantaggio.

Fisicamente, il corpo ti chiede attenzioni precise. Recuperare energia è fondamentale, soprattutto a metà settimana, quando potresti sentirti scarico o più vulnerabile allo stress. Se devi fare controlli, programmare visite, iniziare una cura o semplicemente riordinare la tua routine fisica, le stelle raccomandano di farlo senza esitazione. Non è il momento di ignorare i segnali del corpo: esso parla, e parlare in questo caso equivale a chiedere ordine, riposo e cure adeguate.

La tua forza, questa settimana, sta nella calma con cui saprai affrontare ritardi e imprevisti. Sei come una montagna: solida, paziente, determinata. Eppure anche una montagna ha bisogno di luce e aria per restare stabile. Lascia andare ciò che pesa e abbraccia ciò che cresce, perché il cielo sta preparando un mese di fine anno decisamente promettente.

Vorresti controllare tutto, ma persino il destino ogni tanto stacca il Wi-Fi.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti ’mpuntari troppu. La forza è restari fermi ma puru sapiri quannu allariri i spaddi pi faricci passari a vita”.

