Oroscopo Capricorno: settimana dal 15 al 21 giugno 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Sei arrivato a una settimana che assomiglia molto a una resa dei conti con alcune situazioni che hai cercato di gestire in silenzio per troppo tempo. Il Capricorno possiede una straordinaria capacità di sopportazione. Riesce a mantenere il controllo quando gli altri perdono la pazienza, continua a lavorare quando gli altri si fermano e spesso preferisce tacere piuttosto che alimentare conflitti inutili. Tuttavia anche la tua proverbiale resistenza ha un limite e nei prossimi giorni potresti sentire il bisogno di dire finalmente ciò che pensi.

Nei rapporti più importanti emerge l’esigenza di fare chiarezza. Hai cercato di mantenere equilibrio e serenità, ma alcune questioni non possono più essere ignorate. Le coppie che hanno accumulato tensioni dovranno affrontare confronti sinceri, mentre quelle solide potranno utilizzare questo momento per rafforzare ulteriormente il legame. Non si tratta di litigare, ma di smettere di fingere che certi argomenti non esistano. I single, soprattutto nella seconda parte della settimana, riscoprono una maggiore disponibilità verso nuove conoscenze.

Anche nel lavoro potresti trovarti nella posizione di dover difendere le tue idee o chiarire alcuni aspetti che ritieni fondamentali. Martedì e mercoledì risultano giornate particolarmente delicate. Divergenze di opinione o piccoli contrasti potrebbero emergere, ma possiedi tutte le competenze necessarie per affrontare la situazione con autorevolezza. Chi sta lavorando a un progetto importante dovrà continuare a procedere con pazienza senza lasciarsi scoraggiare dai rallentamenti.

Dal punto di vista emotivo la sfida principale consiste nell’imparare a esprimere ciò che senti. Hai la tendenza a trattenere tutto dentro fino a quando il contenitore non diventa troppo pieno. Questa settimana ti invita invece a trovare modalità più sane e costruttive per alleggerire il carico. Dopo le giornate più nervose attorno al 17 arriverà un recupero evidente che ti permetterà di guardare le cose con maggiore serenità.

Hai sopportato così tanto in silenzio che perfino il tuo autocontrollo sta chiedendo ferie arretrate.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Parra quannu senti ca è giustu fari sentiri a to vuci, picchì teniri tuttu dintra ora non ti servi cchiù.

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