Oroscopo Capricorno: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

CAPRICORNO – Tu che sei l’architetto delle strutture solide, questa settimana sei chiamato a fare ordine nei tuoi sentimenti come faresti in un cassetto pieno di vecchie carte. Quello che non serve più, va tolto. Il cielo ti invita a creare momenti piacevoli, leggeri, senza ricadere nelle solite dinamiche del passato. Tornare su vecchie storie complicate o persone che ti hanno già fatto perdere tempo è come reinstallare un programma che sai già che manda in crash il sistema. Molto meglio concentrarsi sull’oggi. Chi merita davvero di stare vicino a te? Chi porta valore, presenza, concretezza?

Nella seconda parte della settimana Venere risveglia il desiderio: puoi vivere nuovi incontri, più freschi, meno pesanti, oppure rinnovare l’intesa con il partner, a patto di non trasformare ogni conversazione in una riunione di condominio. Sabato e domenica potrebbero risultare un po’ fiacchi, con stanchezza, nervosismo o semplicemente noia che si insinua nella routine. Ma è anche un segnale. Ti stai concedendo abbastanza spazio per il piacere, o stai solo portando avanti doveri, obblighi, responsabilità? I nuovi incontri hanno potenziale, e tu finalmente stai concedendo un margine all’emozione, non solo al dovere.

Sul lavoro, sei in versione “stratega silenzioso”. Valuti, annoti, analizzi, osservi. Questa non è la settimana delle mosse teatrali, ma delle basi solide. Hai bisogno di riflettere seriamente su ciò che vuoi nei prossimi mesi. Il passato ti ha già messo alla prova con rallentamenti, ostacoli, cambi all’ultimo minuto, promesse non mantenute. Ora però il clima cambia lentamente: si apre un orizzonte diverso, più gestibile, meno ostile. Riorganizzi le tue priorità, sistemi le questioni in sospeso, consideri persino una “soluzione intermedia” che non è una sconfitta ma un ponte verso tempi migliori. La tua forza, adesso, sta proprio nella capacità di essere pragmatico senza più ignorare i tuoi bisogni.

Sul piano del benessere, più che la stanchezza fisica si fa sentire un certo vuoto di stimoli: la noia, l’insoddisfazione interiore, quella sensazione che “ok, va tutto, ma non mi basta”. Il rischio è trascinarsi in un weekend un po’ spento, senza idee e senza voglia di fare. Le stelle però ti suggeriscono di cercare una distrazione intelligente: un progetto alternativo, un corso, un hobby nuovo, qualcosa che ti faccia sentire diverso dal solito “Capricorno che lavora e basta”. Verso fine settimana cresce il desiderio di cambiare registro rispetto al passato: assecondalo.

Vuoi controllo totale, però poi ti lamenti che la vita è prevedibile.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Lassati ‘na finestra aperta p’e’ cose novi: un è sintutu ‘u fallimentu, è ‘na manera intelligenti di fari avanzari a vita to’”.

