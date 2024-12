Oroscopo Capricorno: settimana dal 2 all’8 dicembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – La tua voglia di concretezza ti sta trasformando in un architetto del cuore: costruisci relazioni solide o non ti sporchi le mani. Tuttavia, non dimenticare che anche l’amore vuole la sua dose di leggerezza, altrimenti rischi che il partner cominci a lamentarsi, magari proprio mercoledì.

Se sei single, il cielo dice che è ora di uscire dal bunker emotivo e di rischiare.

In ambito lavorativo, il tuo talento e la tua astuzia saranno i tuoi migliori alleati. Non accontentarti: se hai un progetto ambizioso, spingi fino in fondo, soprattutto in questi mesi in cui le stelle sembrano fare il tifo per te. Attenzione, però, allo stress: dormire e mangiare bene non è un optional, ma una necessità.

“Sei un treno in corsa verso il successo, ma occhio a non deragliare per troppa velocità!”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Caru, pigghia i sogni e falli fruttari, ma ricordati ca un pisolu ogni tantu fa miriculi!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI