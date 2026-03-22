Oroscopo Capricorno: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – La settimana parte un po’ in salita, come piace a te… peccato che stavolta avresti preferito una strada più pianeggiante. All’inizio potresti sentirti incerto, soprattutto nelle relazioni, come se mancasse un punto di riferimento chiaro. Ma non farti ingannare da questa sensazione iniziale: le cose migliorano, e anche rapidamente.

Se sei solo, potresti ricevere stimoli interessanti, incontri che ti incuriosiscono più del previsto. Non sei uno che si lascia andare facilmente, ma questa volta senti che vale la pena provarci. Se invece sei in coppia, hai l’occasione di chiarire malintesi e ristabilire un equilibrio più sereno. E se c’è qualcosa che non ti convince, non farai finta di niente: parlerai chiaro, come solo tu sai fare quando decidi di non rimandare più. È un periodo importante anche per chi sta pensando a un passo in più. Convivenze, matrimoni, progetti condivisi: l’estate sarà significativa, ma è adesso che si costruiscono le basi.

Nel lavoro, invece, serve pazienza. Alcuni progetti richiedono tempo per decollare, e questo ti mette alla prova perché vorresti risultati immediati. Ma il cielo ti sta preparando qualcosa di più grande: Saturno è dalla tua parte e presto arriveranno ulteriori conferme. Le collaborazioni si sviluppano in modo positivo, le idee prendono forma, e dal 20 anche le intuizioni diventano più forti. Il punto critico resta l’atteggiamento: devi imparare a guardare le cose con più fiducia. Non tutto deve essere una scalata faticosa.

Fisicamente parti un po’ affaticato, ma la situazione migliora con l’arrivo della primavera. Già da venerdì potresti sentirti più leggero. Hai solo bisogno di ritagliarti momenti di svago, cosa che tendi sempre a rimandare.

Vuoi controllare tutto, ma la settimana ti insegna che ogni tanto devi fidarti del processo.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti fari pigghiari dâ fretta di arrivari subitu, ma cammina passu passu ca chiddu ca stai custruennu veni megghiu di comu pensi.

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