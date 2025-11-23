Oroscopo Capricorno: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana, sei come un architetto del destino che finalmente vede le fondamenta prendere forma. In amore arriva il momento della chiarezza: niente più mezze parole, niente più “vediamo”. La domenica con la Luna nel segno diventa una giornata di incontri importantissimi, rivelazioni, confronti sinceri. Chi porta avanti un rapporto stabile può iniziare davvero a valutare un grande passo: matrimonio, convivenza, progetti di lungo corso.

Tu non ti muovi mai senza ragionare, ma quando prendi una decisione, non si torna indietro. E questa settimana hai la calma e la visione giusta per scegliere bene. Le relazioni già solide si rinforzano grazie ai transiti: è come aggiungere cemento armato alle basi emotive, un lavoro che a te piace perché rende tutto più affidabile. Se invece sei single, potresti trovarti a valutare un nuovo interesse, qualcosa che nasce in modo spontaneo ma che ti sembra subito concreto, possibile, sensato.

Sul piano lavorativo, questo periodo è un raccolto: tutto ciò che hai seminato negli ultimi mesi ora dà frutti concreti. Se hai un ruolo di comando, ti senti più stabile, più forte, più rispettato. Le persone riconoscono l’impegno che metti e tu, segno di terra esigente, finalmente sorridi. Hai molte risorse in arrivo e opportunità che meritano attenzione. L’unico problema è la stanchezza. Stai tirando troppo, e anche la montagna più resistente ha bisogno di una pausa. I giovani in cerca di lavoro devono darsi da fare. Inviare curriculum ora è un’idea eccellente, i tempi sono maturi per risposte positive.

Fisicamente c’è una buona energia, stabile e produttiva. Le giornate scorrono bene, ma devi programmare tutto con più ordine perché potresti sentirti sotto pressione, soprattutto lunedì, la giornata più faticosa della settimana. Dal 25 in poi il ritmo migliora e ti senti più lucido, più centrato, più “tu”.

Sei così serio nel costruire il futuro che a volte sembri tu stesso un progetto edilizio.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Passu doppu passu, ma ricordati ca puru ‘a roccia ogni tantu avi bisogna di ripusari”.

