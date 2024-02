Oroscopo Capricorno: settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Il Capricorno questa settimana gioca al gioco dell’amore con la stessa strategia di un generale in battaglia, valutando ogni mossa con precisione chirurgica. Se c’è stata una pausa sentimentale, è il momento giusto per rilanciare i dadi dell’amore e sperare in un risultato migliore.

A lavoro, si presenta l’opportunità di espandere i propri orizzonti professionali, magari inventando il prossimo gadget indispensabile per la sopravvivenza umana o semplicemente trovando un nuovo angolo per la propria scrivania. Dal punto di vista del benessere, è tempo di scrollarsi di dosso la pigrizia e rimettersi in forma, anche se solo per poter dire di averlo fatto.

Se la vita ti dà limoni, vendili al Capricorno. Voto: 8/10. Proverbio siciliano: “Cu nasci tundu, non po’ moriri quatratu.” – Chi nasce tondo non può morire quadrato.



