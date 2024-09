Oroscopo Capricorno: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

CAPRICORNO – L’amore sta finalmente riprendendo colore, dopo un settembre piuttosto grigio. Venere ora ti sorride e potrebbe trasformare un gioco in una cosa seria. Chi sa, forse qualcosa che è nato nell’ombra ora verrà finalmente alla luce.

Se ti stai chiedendo se è il momento di buttarti, la risposta è sì, anche perché ottobre promette di concretizzare le tue speranze amorose. Sul lavoro, hai cominciato a vedere le cose con una nuova prospettiva, e questo ti dà una marcia in più. Stai puntando al massimo e non sei più disposto a fare compromessi: se qualcuno non è all’altezza, non esiterai a cambiare squadra. Questo potrebbe portare a qualche distacco, ma sarà per il meglio.

La settimana inizia con qualche tensione, soprattutto tra mercoledì e giovedì, quindi preparati a gestire un po’ di ansia. Non dimenticare di prenderti cura di te stesso: Marte in opposizione potrebbe alimentare qualche fastidio psicosomatico.

Voto: 7 – “Dai, non è male! Anche se ogni tanto sembra che il destino ti faccia uno scherzo da cabaret.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na risata, capricciò, e pigghiatilla chiù leggera… chi si fa ‘ntra testa troppu raggia, nun ci dormi la notti!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI