Oroscopo Capricorno: settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana sembri la solita montagna imperturbabile, ma sotto la neve si muovono parecchie cose. In mezzo alle tensioni recenti, i sentimenti possono diventare un rifugio concreto, un luogo dove respirare mentre fuori il mondo corre storto. Se accanto hai la persona giusta, riscopri il valore di chi resta, sostiene e non fa promesse teatrali. Per te l’amore vero non è chi dice tanto: è chi c’è quando serve. E questa settimana lo capisci ancora di più. Le coppie solide possono rafforzarsi grazie a piccoli gesti quotidiani, silenzi sereni e complicità pratica. Tuttavia esiste un rischio: scaricare sul partner stress e tensione accumulata. Evita di trattare chi ami come se fosse il reparto reclami della tua settimana. Chi è single appare selettivo come sempre, ma meno chiuso del solito. Qualcuno potrebbe notare la tua solidità e trovarla molto più affascinante di tanti effetti speciali.

Nel lavoro le prime settimane recenti hanno portato cambiamenti importanti, revisioni, chiusure o decisioni faticose. Hai dovuto reggere molto, spesso senza farlo vedere. Ora non sei ancora nel pieno del risultato, ma sei nella fase cruciale: quella in cui si costruiscono basi più solide. Anche se tutto sembra lento, in realtà stai riorganizzando in profondità la tua situazione professionale. Tu sei uno dei pochi segni capaci di lavorare anche quando nessuno applaude. Ed è proprio per questo che spesso arrivi più lontano. Questa settimana serve metodo, pazienza e visione lunga. Non cercare scorciatoie: non ti appartengono e non ti servono.

Sul benessere potresti sentire stanchezza, tensione interna o qualche acciacco da sistemare. Il corpo ti parla quando la mente pretende troppo. Il rischio è trattenere tutto dentro, fare finta di nulla e andare avanti come bulldozer elegante. Meglio no. Hai bisogno di staccare mentalmente, concederti pause vere, lasciare spazio a ciò che ti alleggerisce. Anche una passeggiata in silenzio vale più di cento lamentele taciute. Settimana meno spettacolare ma molto utile. Stai costruendo fondamenta, e chi sa costruire bene non teme i ritardi.

Dici di stare bene con la stessa faccia con cui paghi le tasse.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Non ti carricari tuttu supra i spaddi, spartì u pisu cu cu ti voli beni.

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