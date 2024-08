Oroscopo Capricorno: settimana dal 5 all’11 agosto 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – In amore, molti hanno già fatto richieste ben precise. Chi può e vuole legalizzare una storia d’amore, agosto è un bel mese per fare incontri. L’inizio di agosto è con grandi stelle. Presto risentirai della presenza di Venere positiva e questo è un segnale di recupero.

Chissà che non ci sia anche l’opportunità di perdonare una persona che non è stata molto carina con te. D’altronde, Capricorno, sei cambiato dal punto di vista affettivo e sentimentale; fai vincere l’istinto sulla razionalità, almeno in amore!

Nel lavoro, chi lavora in autonomia o è libero professionista ha chiuso un programma negli ultimi mesi ed è pronto a nuove sfide vincenti. Resta un po’ di insoddisfazione o timore, più che altro per colpa di soci o collaboratori poco leali. Se hai voglia di fare e di metterti in gioco, questo è il periodo migliore: un regalo è pronto per te! Sarai generoso con chi ti circonda, con opportunità in più tra agosto e settembre.

Per quanto riguarda il benessere, fai le cose senza agitarti troppo; in particolare gli inizi di agosto possono procurare un po’ di stress. Ad ogni modo, recuperi una forma fisica eccellente e possiamo dire che chiuderai questa settimana con molta forza in più.

Chi l’avrebbe mai detto che rilassarsi potesse stressarti così tanto?

Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na passiata e nun ti sciarriari cû munnu.”

