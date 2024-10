Oroscopo Capricorno: settimana dal 7 al 13 ottobre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Oh Capricorno, sei il solito filosofo dell’amore questa settimana. Continui a fare riflessioni profonde, come se l’universo ti avesse nominato custode dei sentimenti incomprensibili.

Ma fai attenzione alle provocazioni, che potrebbero trasformare il tuo aplomb da gentleman in un ring di boxe emozionale. Se qualcuno tenta di intromettersi nei tuoi affari di cuore, sai già che volano i fulmini. Al lavoro sei stanco e nervoso: hai il cervello in corto circuito, e non ti stupire se sentirai il bisogno di mandare tutti a quel paese.

Non c’è fretta, però, aspetta che le cose si calmino e prendi fiato. Sul piano della salute, resisti come un mulo, anche se un po’ di aiuto non ti farebbe male.

Voto: 7 – “Il nervosismo è il tuo nuovo hobby.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti mangiari i corna, Capricorno! Statti calmu e viri chi l’hai a passari.”

