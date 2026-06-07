Oroscopo Capricorno: settimana dall’8 al 14 giugno 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana sembri il direttore generale dell’universo, con una scrivania piena di responsabilità, scadenze e persone che ti chiedono continuamente soluzioni. Il problema è che, come spesso accade, hai accettato incarichi che probabilmente nessun altro avrebbe avuto il coraggio di prendere. La differenza è che adesso inizi a chiederti se ne valga davvero la pena.

Nei rapporti affettivi il cielo ti mette alla prova. Le opposizioni planetarie aumentano l’insofferenza verso atteggiamenti ambigui, promesse non mantenute e comportamenti poco chiari. Sei un segno che può sopportare molte difficoltà, ma non la mancanza di coerenza. Per questo motivo potresti decidere di affrontare questioni rimaste in sospeso da troppo tempo. Le coppie solide riescono a rafforzarsi proprio grazie alla sincerità e alla capacità di organizzare meglio la vita quotidiana. Chi invece vive una situazione incerta potrebbe arrivare a una scelta importante. I single appaiono più selettivi del solito: non hai alcuna intenzione di perdere tempo con relazioni superficiali.

Nel lavoro emerge la tua parte migliore. La Luna nel segno rafforza lucidità, pragmatismo e capacità organizzativa. Riesci a vedere con chiarezza chi merita fiducia e chi invece ha smesso di essere una risorsa affidabile. Alcune collaborazioni potrebbero essere riviste, mentre accordi e incarichi richiedono nuove regole. Le spese legate alla casa, alle ristrutturazioni o a investimenti già programmati richiedono particolare attenzione. Anche i rapporti con soci e collaboratori meritano controlli accurati. Non è un periodo fluido, ma le decisioni prese ora costruiranno fondamenta solide per il futuro.

Sul piano psicofisico il vero rischio continua a essere il sovraccarico. Hai l’abitudine di caricarti sulle spalle problemi che spesso appartengono ad altre persone. Il risultato è che dimentichi di recuperare energie e di dedicarti a te stesso. Le stelle ti invitano a stabilire dei confini più chiari e a ricordarti che non sei responsabile di tutto ciò che accade nel mondo.

Hai una tale passione per le responsabilità che probabilmente adotteresti anche quelle degli altri se fossero in offerta.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Porta avanti li to impegni ma nun caricàrisi puru chidda roba ca nun ti apparteni. Cchiù ti rispetti, cchiù forza avrai pi arrivari unni voi.

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