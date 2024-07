Oroscopo Capricorno: settimana dall’8 al 14 luglio 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Capricorno, che dire, hai sempre un po’ il broncio ultimamente, vero? Venere ti porta una strana voglia di litigare. Ti piace l’amore movimentato, ma cerca di non esagerare o rischi di far scappare tutti. Nel fine settimana cerca di essere zen, anche se per te è più facile scalare una montagna che mantenere la calma.

Sul lavoro, se sei il capo di te stesso, questo è il momento di farti avanti. Hai bisogno di una svolta, e questo periodo ti dà il tempo di riflettere e agire. Dimostra a tutti quanto vali, ma con calma: le opportunità serie arriveranno a settembre. Per quanto riguarda il benessere, la settimana inizia stancante: riposati un po’ e gestisci con prudenza il weekend.

Voto: 6 – “Non puoi essere un supereroe tutti i giorni, ogni tanto anche tu hai bisogno di una pausa.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Ripusati, capu tosta. Nun ti stancari a cercari ‘a ragiuni ogni vota.”

