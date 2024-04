Oroscopo del giorno: martedì 23 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 23 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 23 aprile 2024

♈ Ariete

Oggi potresti sentirti come se stessi giocando a un gioco senza regole, grazie alla luna piena che accende le tue battaglie per il potere condiviso. Ricorda, nessuno vince se entrambi tirate la corda dalla stessa parte. Voto: 5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “Non tirari troppu la corda, si rumpi!” (Non tirare troppo la corda, potrebbe spezzarsi!)

♉ Toro

Il plenilunio di oggi ti fa sentire come se stessi danzando su una corda tesa con i tuoi partner. È un giorno per praticare la pazienza piuttosto che per forzare le situazioni. Voto: 4/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “Cu pacenzia, si pigghia u pisci!” (Con pazienza, si cattura il pesce!)

♊ Gemelli

Potresti sentire la pressione crescere nel lavoro o nella salute. Non è il giorno migliore per prendere decisioni affrettate. Voto: 6/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “A fretta è mala cunzigghiera.” (La fretta è cattiva consigliera.)

♋ Cancro

Anche se le relazioni oggi possono sembrare un campo minato, mantenere la calma ti aiuterà a navigare meglio tra le complicazioni. Voto: 5.5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “Cu avi pacenzia, vidi a naca.” (Chi ha pazienza, vede la natica.)

♌ Leone

Evita di chiedere favori o approvazioni ai capi oggi; potrebbero non essere nella disposizione migliore per ascoltarti. Voto: 4.5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “Oggi u lupu perdi u pilu ma non u viziu.” (Oggi il lupo perde il pelo ma non il vizio.)

♍ Vergine

Attento a non farti prendere dall’irritazione, soprattutto mentre guidi o gestisci macchinari. La pazienza è la tua alleata oggi. Voto: 5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “Ccu calma si vinci ogni guerra.” (Con calma si vince ogni guerra.)

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 23 aprile 2024

♎ Bilancia

Le questioni finanziarie possono raggiungere un punto critico, ma dopo il culmine della luna piena, le cose dovrebbero cominciare a risolversi. Voto: 6/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “Megghiu na cosa finuta ca centu ‘ncuminciati.” (Meglio una cosa finita che cento iniziate.)

♏ Scorpione

Con la luna piena nel tuo segno, potresti sentirti un po’ più emotivo del solito. Prendi tutto con le pinze e cerca di non esagerare nelle reazioni. Voto: 7/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “Nun fari drammi pi ogni picca cosa.” (Non fare drammi per ogni piccola cosa.)

♐ Sagittario

È un giorno per mostrare pazienza sia al lavoro che nella gestione della salute. Le cose miglioreranno entro la fine della settimana. Voto: 6.5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “Doppu la timpesta veni a bonaccia.” (Dopo la tempesta viene la calma.)

♑ Capricorno

I rapporti con gli amici possono essere tesi, ma questa tensione si ridurrà significativamente entro un paio di giorni. Mantieni la calma. Voto: 6/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “U tempu mi pigghia a chiddi chi aspettanu. (Il tempo aiuta coloro che sanno aspettare.)

♒ Acquario

Con la luna piena che si verifica oggi, potresti sentirti stressato sia a casa che sul lavoro. Cercare di rimanere calmo e non insistere per avere ragione potrebbe essere la migliore strategia. Voto: 5.5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “Mancu ogni jornu è festa.” (Non ogni giorno è festa.)

♓ Pesci

Oggi è fondamentale prestare attenzione a come interagisci con gli altri, poiché è facile reagire troppo. Ricorda, questa tensione della luna piena svanirà presto. Voto: 5/10

(Consiglio delle stelle siciliane): “Nun abbivirarisi troppu, a testa fridda si penza megghiu.” (Non agitarsi troppo, a mente fredda si pensa meglio.)

Classifica di martedì 23 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Scorpione

2 – Sagittario

3 – Bilancia

4 – Capricorno

5 – Gemelli

6 – Acquario

7 – Cancro

8 – Ariete

9 – Vergine

10 – Persci

11 – Toro

12 – Leone



