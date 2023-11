Oroscopo della settimana: Capricorno

Settimana dal 20 al 26 novembre: le previsioni del segno

CAPRICORNO – I Capricorno questa settimana possono scoprire nuove opportunità in amore, aprendosi a nuove esperienze e persone. La loro natura pratica e affidabile li rende partner desiderabili. Nel lavoro, la loro visione strategica e capacità di pianificazione a lungo termine li porterà a prendere decisioni cruciali. Per il benessere, attività come l’escursionismo o il giardinaggio, che li connettono con la terra, possono essere particolarmente gratificanti. Voto: 6/10. “Cu’ simina spini nun pò raccogghiri rosi.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI