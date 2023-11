Oroscopo della settimana: Scorpione

Settimana dal 20 al 26 novembre: le previsioni del segno

SCORPIONE – Per lo Scorpione, questa settimana la passione in amore può raggiungere nuovi livelli. La loro intensità emotiva può portare a scoperte profonde nelle relazioni. È un momento ideale per esplorare i propri sentimenti e desideri più profondi. Nel lavoro, la loro determinazione e profondità di pensiero possono portare a progressi significativi. Per il benessere, tecniche di rilassamento come la meditazione profonda o la terapia dell’acqua possono aiutare a bilanciare la loro intensa energia emotiva. Voto: 7/10. “Acqua e focu, ‘un ci pigghiari ‘mprisi.”



