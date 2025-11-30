Oroscopo Gemelli: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Questa settimana sei un via vai continuo: spostamenti, messaggi, incontri, traffico emotivo e reale. È proprio durante questo movimento costante che qualcosa potrebbe accendersi, soprattutto intorno al 3, quando l’universo sembra divertirsi a intrecciare coincidenze per te. L’amore arriva da lontano, dal lavoro, da una trasferta imprevista, da un contesto fuori routine. Insomma, non da dove guardi di solito. Le avventure brevi e intense sono perfette per te, e questo cielo lo sa: ti dà esattamente quello che ti tiene sveglio, curioso e affamato di novità. Con Vergine e Sagittario, però, potresti litigare anche solo sulla temperatura del caffè, quindi meglio non inserire temi delicati. Persino una separazione, se dovesse avvenire, avrebbe il sapore della liberazione più che della perdita.

Sul lavoro sei una fucina di idee: ogni tua azione attira attenzione, e finalmente l’attenzione giusta. Le opportunità arrivano da situazioni non convenzionali, da persone lontane, da contesti che richiedono rapidità e un pizzico della tua tipica incoscienza creativa. Non c’è pianeta che dorma, e tu dovresti approfittarne: questo è il momento per concretizzare ciò che di solito resta nella tua testa, brillante ma dispersivo. Usa strategia, logica e un minimo di orgoglio professionale. Ti serviranno per far capire agli altri che non sei solo entusiasmo, ma anche sostanza.

Fisicamente va discretamente, ma se carichi troppo il fine settimana rischi di trasformarti in una versione stanca del tuo entusiasmo naturale. Se hai in mente nuove cure o attività fisiche, il 4 ti sorride: è il giorno migliore per iniziare qualcosa che richieda costanza, anche se la costanza non è la tua qualità preferita.

Fai attenzione: non tutte le novità sono opportunità… alcune sono solo noie con il fiocco.

VOTO: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Segui chiddu ca ti muovi lu cori, ma nun ti spargi in centu lati: scegghi ‘na strada e falla luminosa”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI