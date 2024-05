Oroscopo Gemelli: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Caro Gemelli, la tua allegria è il tuo biglietto da visita, anche se Saturno cerca di smorzare il tuo entusiasmo come un vicino lamentoso durante una festa. L’amore richiede un po’ più di sforzo, ma maggio è il mese delle promesse, quindi, chi sa? Forse troverai l’amore in fila al supermercato o mentre fai jogging nel parco.

A lavoro, sembra che meno fai, più ottieni – un po’ come quando ordini caffè decaffeinato e ti senti comunque energico. I weekend potrebbero riservarti ispirazioni fuori orario, forse mentre sei in doccia o mentre fai il bucato.

Per quanto riguarda il benessere, stai migliorando, anche se la luna potrebbe farti sentire un po’ come se avessi dormito in una posizione strana. Un esperto a metà settimana potrebbe darti il consiglio giusto, magari non indossare calzini con i sandali.

“Due caffè decaffeinati fanno un caffeinato?” Voto: 7.2. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu ‘na malacarni chi nenti.” – Meglio un cattivo pasto che niente.



