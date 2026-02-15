Oroscopo Gemelli: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Tu sei l’oroscopo che si scrive da solo e si corregge da solo nel giro di cinque minuti. In amore, l’instabilità che ti circonda sembra scritta apposta da un autore di soap opera venezuelana. Hai voglia di novità, di stimoli, di colpi di scena, ma poi ti stanchi pure di quelli. Questa settimana porta con sé riflessioni profonde sul senso del cuore, ma anche dubbi che ti fanno sembrare più un investigatore di sentimenti che un partner romantico.

Se hai una relazione, evita le provocazioni inutili e soprattutto non testare il partner con frasi tipo: “Secondo te siamo felici?”. Il rischio è che la risposta ti tolga il sonno. Il giorno 21 va affrontato come un evento diplomatico: sorrisi, armonia e zero critiche. Se sei single, invece, potresti conoscere qualcuno… ma riuscirai a ricordare il suo nome dopo due giorni? Boh.

Sul lavoro, tutto sembra andare… a metà. Hai idee, ma ti mancano le condizioni per realizzarle al meglio. Le tue energie mentali sono alte, ma quelle pratiche un po’ meno. Evita le spese folli, i progetti campati in aria e soprattutto l’istinto di dire “tanto ci penso dopo”. No, ci pensi ora.

La salute risente un po’ del caos. Ogni tanto senti dolori misteriosi che spariscono appena ti rilassi. Magia? No, stress. La buona notizia è che il weekend ti rianima come un caffè alle 7 del mattino. Esci, balla, ridi. E soprattutto: dormi.

Nel tuo cuore c’è posto per tutti ma il problema è che cambi la serratura ogni settimana.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Cu voli fari tuttu… finisci ca nun capisci mancu chi ci teni davanti.

