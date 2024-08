Oroscopo Gemelli: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – La settimana parte con l’energia di un criceto che ha appena corso una maratona: sei a pezzi. Un incontro particolare potrebbe risvegliare il tuo animo ma non aspettarti subito fuochi d’artificio, ci vorrà del tempo per far maturare i nuovi legami.

Alcune coppie dovranno risolvere contenziosi del passato, altrimenti, non ci sarà futuro. Sul lavoro, ci sono conti da sistemare e programmi da rivedere. Non farti il sangue amaro se qualcosa non va come previsto, meglio rimandare certe decisioni e chiarire il più possibile prima dell’autunno.

Voto: 5 – “Chi va piano va sano… ma tu stai esagerando!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Si ‘u ‘ncontro nun ti fa ‘a scintilla, ripòsa e facci ‘na birra cu l’amici!”

