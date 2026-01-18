 Oroscopo Gemelli: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Oroscopo Gemelli: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Le previsioni del segno
ASTROLOGIA
di
1 min di lettura

GEMELLI – Eccoti finalmente nel tuo elemento: l’incertezza frizzante! Da sabato, Venere ti strizza l’occhio e tu rispondi con uno dei tuoi sorrisi ambigui che valgono più di mille chat. L’amore torna a farti vibrare come un messaggio alle tre di notte: intrigante, un po’ pericoloso, sicuramente emozionante. Nuove conoscenze, flirt e riaccensioni improvvise ti faranno sentire di nuovo al centro della scena. Lasciati andare, divertiti, gioca, perché chi prende tutto troppo sul serio si perde il bello. Se sei in coppia, invece, c’è da rimettere pepe nel rapporto: un po’ di fantasia, qualche sorpresa e meno analisi logica per ogni parola detta.

Al lavoro, arriva una proposta che sembra uscita dal nulla. E tu, che di solito la prendi alla leggera, stavolta potresti rimanere spiazzato. Occhio però: non è detto che sia tutto oro. L’energia non è illimitata, quindi evita l’errore di voler fare tutto, subito, e con l’entusiasmo di un criceto dopato. Sii furbo, organizza le priorità e affronta solo ciò che ti stimola davvero.

Il benessere è in risalita. Dopo settimane a rincorrere l’equilibrio come il Wi-Fi in campagna, finalmente ritrovi un po’ di stabilità interiore. Muoviti, cambia scenario, esci di casa, anche solo per comprare il latte. Serve uno stacco, anche breve, per spegnere la mente e accendere il cuore. Fisicamente, ti basta poco per sentirti meglio: una doccia calda, un profumo nuovo, una playlist scema.
L’amore non è complicato, sei tu che ti fai i trailer mentali di una serie che non è ancora uscita.
Voto: 8
Consiglio delle stelle siciliane: Si nun ti pigghi lu tempu pi’ divertiti, ti scoddi comu si ridi ‘nfacci o’ specchiu.
CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI