Oroscopo Gemelli: settimana dal 25 al 31 dicembre

Le previsioni del segno

GEMELLI – Con la Luna in tasca, anche il Gemelli rilassa la maschera!” Con la Luna nel tuo segno, è il momento di mostrare il tuo lato più generoso. Hai l’occasione d’oro per perdonare e essere perdonato, soprattutto se ottobre è stato un mese da dimenticare. La settimana di Natale potrebbe essere complicato se l’amore è in bilico, ma abbattere le barriere è la chiave per la pace sentimentale. Non mischiare lavoro e sentimenti, e preparati per un regalo celestiale! È curioso come il Gemelli, il segno dei gemelli, debba sempre negoziare con se stesso.

Voto: 6.5/10. “È megghiu sapiri picca, chi parrari assai.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI