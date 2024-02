Oroscopo Gemelli: settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Gemelli, in questa settimana ti troverai a navigare il mare delle relazioni con la velocità di una barca a vela in bonaccia. Il segreto è non avere fretta, anche se la tua natura ti spinge a premere il pulsante dell’acceleratore.

Venere si trasforma in un faro che illumina questioni d’amore rimaste in sospeso, chiedendoti di alleggerire il carico emotivo e di vivere senza filtri. Sul lavoro, è il momento di giocare a scacchi con le opportunità, muovendo le pedine strategiche per realizzare i cambiamenti sognati. Riceverai segnali che potrebbero portarti a variare rotta, ma ricorda: la gestione attenta ti porterà alla meta desiderata. In tema di benessere, sei come una batteria che necessita di ricarica: non ignorare i segnali di stanchezza.

Il weekend ti vede più in modalità relax che in quella di conquista. “I Gemelli questa settimana: pronti a conquistare il mondo, appena finito il pisolino.” Voto: 8. “Megghiu tardi che mai.” – Meglio tardi che mai.



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI