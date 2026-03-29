Oroscopo Gemelli: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Settimana intensa, di quelle che ti mettono davanti a decisioni che non puoi più rimandare. In amore senti che qualcosa deve cambiare: o si cresce o si chiude. Non è facile, soprattutto perché tendi a razionalizzare tutto, anche le emozioni. Alcuni rapporti potrebbero arrivare a un punto di svolta, e non è detto che tutti superino la prova. Attenzione alle incomprensioni con persone particolarmente sensibili o sfuggenti: potresti trovarti coinvolto in discussioni inutili che consumano energie preziose. La cosa migliore che puoi fare è rallentare e osservare. Non è il momento di forzare le situazioni o di prendere iniziative impulsive. Il weekend porterà maggiore chiarezza, e potresti vedere qualcuno sotto una luce completamente diversa.

Nel lavoro, la situazione è un po’ sospesa. Non ci sono grandi svolte immediate, ma è il momento giusto per preparare il terreno. Spingi sulle situazioni che ti interessano, perché a breve potrebbero sbloccarsi. Tuttavia, evita di caricarti di troppe responsabilità: rischieresti solo di aumentare lo stress senza ottenere risultati concreti.

A livello fisico e mentale, sei sotto pressione. Dormire bene sarà una sfida, e la tua mente non sembra voler spegnere mai. Fortunatamente, hai anche una buona dose di energia che ti permette di reggere il ritmo, ma devi fare attenzione all’alimentazione e agli eccessi.

Vuoi risposte chiare… ma continui a fare domande complicate.

Voto: 2,5

Consiglio delle stelle siciliane: Fermati un mumentu e talià megghiu a situazioni, picchì si corri troppu si rischia di sbagghiari strata.

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