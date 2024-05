Oroscopo del giorno: domenica 26 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 26 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 26 maggio 2024

♈ Ariete

Le stelle oggi sembrano suggerire una giornata di imprevisti. Sul lavoro, un collega potrebbe prendere una decisione strana, lasciandoti a bocca aperta. In amore, evita discussioni inutili: oggi non è il giorno giusto per dimostrare di avere ragione. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Si vidissi un pocu comu parrari prima di fari na minchiata!” “Mègghiu ca t’annachi ni la to conca!”

♉ Toro

Sei in vena di shopping compulsivo? Attenzione a non svuotare il conto in banca per cose inutili. In amore, il partner potrebbe lamentarsi della tua distrazione. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun spènniri tutti i soddi chi ‘a carta, ‘ca poi ristamu all’ossu!” “Ogni tantu fari causi chiù curaggiusi.”

♊ Gemelli

Oggi potresti sentirti come il protagonista di una commedia degli equivoci. Sul lavoro, cerca di evitare malintesi con i colleghi. In amore, le sorprese non mancheranno. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cuntrolla sempri du voti prima di parrari, ‘ca si capisci mali.” “Aggiùrnati sempri prima di fari nu cuncertu.”

♋ Cancro

Le stelle ti spingono verso un’introspezione profonda. Oggi potresti sentirti più sensibile del solito, quindi evita situazioni stressanti. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Prìa di jiri ni un postu, pinsaci du voti.” “Jèttati a mari sulu s’è canusci l’acqua.”

♌ Leone

Oggi la tua energia è al massimo, ma attento a non esagerare. Sul lavoro, progetti ambiziosi possono diventare troppo pesanti. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Fai na cosa alla vota, ‘ca unn’è chistu ca scappa!” “Cunzàtici ca stamu cca pi travagghiari, non pi fari festa!”

♍ Vergine

Il momento è propizio per fare ordine, sia fisico che mentale. Sul lavoro, è il momento di riorganizzare il tuo spazio. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Mèttiti a postu tutti cosi prima ca divèntanu ‘na muntagna.” “Sistèmatini ca oggni cosi va beni.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 26 maggio 2024

♎ Bilancia

Oggi potresti trovarti di fronte a una scelta difficile. In amore, segui il cuore e non il cervello. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun stari a riflèttiri troppu, segui chiddu ca senti.” “Ascolta lu cori, ca è sempri chiù saputu.”

♏ Scorpione

Riflettere è importante, ma non farti travolgere dalle tue stesse emozioni. Sul lavoro, mantieni la calma e la stabilità. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A calma è la virudda cchiù ranni chi putissi aviri.” “Nun t’allargari troppu chiù d’unni poi jiri.”

♐ Sagittario

Oggi è una giornata di ottimismo e di successo. La tua energia positiva influenzerà chi ti sta intorno. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Sorridi a tutti, ca lu surrisu è gratis!” “Goditi la vita e spàrciti u bonu umori.”

♑ Capricorno

Sfide in arrivo, ma tu sai come affrontarle con determinazione. Non lasciare che piccoli ostacoli ti fermino. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti curaggiu e tira drittu, ca ogni cosa si sistèma.” “L’affari difficili si risòrvenu cu pacenza e testardaggini.”

♒ Acquario

Giornata tranquilla, perfetta per dedicarti alle tue passioni. Approfitta del tempo libero per rilassarti e fare ciò che ami. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiati u tempu pi fari chiddu ca ti piaci.” “A vita è bedda, vivila senza pinsèri.”

♓ Pesci

Le stelle ti invitano a partecipare attivamente alla tua vita sociale. Nuovi incontri potrebbero essere molto significativi. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Apriti o munnu e fatti cunosciri pi chiddu ca si.” “Unni c’è genti, c’è sempri qualchi cosa d’imparari.”

Classifica di domenica 26 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Sagittario

2 – Capricorno

3 – Acquario

4 – Leone

5 – Gemelli

6 – Vergine

7 – Bilancia

8 – Pesci

9 – Cancro

10 – Scorpione

11 – Toro

12 – Ariete

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI