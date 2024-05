Oroscopo del giorno: giovedì 30 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 30 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 30 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi la tua impulsività ti porterà a scelte azzardate. Potresti trovarti a discutere con chiunque, dal barista al capo ufficio. Evita di litigare con i cassieri, il resto giusto è importante. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun t’accapugliari cu tutti, a vita è troppu curta.” Quannu ti stai affacciannu ‘nta porta, pinsaci dui voti prima di parlari.

♉ Toro

Hai deciso che oggi è il giorno giusto per coccolarti, ma il portafoglio non è d’accordo. Tra cene fuori e shopping compulsivo, finirai per mangiare pasta in bianco per il resto del mese. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Statti cu li pedi ‘n terra e la testa ‘n cielo.” Fai attenzione ai picciuli, ca nun nascinu sutta l’arvuli.

♊ Gemelli

Il tuo fascino oggi è al massimo, ma purtroppo attirerai solo persone fastidiose. Prova a evitare i social per non ritrovarti a rispondere a mille messaggi inutili. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Mancia pani e ciciri e fatti l’affari toi.” Non ti fare distrarre da cu avi sempri na storia longa.

♋ Cancro

Giornata di grandi emozioni… purtroppo tutte negative. Preparati a una serie di piccoli drammi quotidiani, dall’acqua calda che finisce a metà doccia, al gatto che rovescia la pianta. Voto: 4. Consiglio delle stelle siciliane: “Chianci sulu e camina.” Raccogli la forza e va avanti, ca ogni tantu veni tempu di travagghiu e travagliu.

♌ Leone

Oggi il tuo ego rischia di esplodere come un pallone gonfiato troppo. Cerca di non urlare troppo i tuoi successi, altrimenti ti ritroverai solo. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari lu spacchiusu, ca cadi di facci.” Trattati cu rispettu, ma senza scurdari di trattari l’autri uguali.

♍ Vergine

Il perfezionismo oggi ti porterà solo mal di testa. Le cose non andranno come previsto e questo ti farà impazzire. Rilassati un po’, non puoi controllare tutto. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti li cunti cu pacenzia.” Nti la vita ogni cosa avi u so tempu, nenti è perfettu sempri.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 30 maggio 2024

♎ Bilancia

Le tue abilità diplomatiche oggi sono fuori uso. Ogni tentativo di mediazione finirà per peggiorare la situazione. Meglio lasciar perdere e ritirarsi in buon ordine. Voto: 4. Consiglio delle stelle siciliane: “Nenti ‘mpastare, ca nenti addumare.” Ogni tentativu di fari u pacieri oggi è megghiu evitari.

♏ Scorpione

La tua determinazione oggi ti porterà a scontrarti con un muro. Non importa quanto ti impegni, le cose non andranno come vuoi. Accetta la sconfitta e riprova domani. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Speranza e pacenzia.” A vita è longa e piena di sorprese, stai tranquillu.

♐ Sagittario

Oggi la tua voglia di avventura ti porterà a metterti nei guai. Evita le decisioni avventate e controlla due volte le tue prenotazioni di viaggio. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu va piano, va sanu e luntanu.” Non esagerare ca poi ti pighi i pinseri.

♑ Capricorno

Il lavoro oggi ti riserverà solo frustrazioni. Ogni progetto sembrerà impossibile e la tua pazienza sarà messa a dura prova. Ricordati che anche i supereroi hanno bisogno di una pausa. Voto: 4. Consiglio delle stelle siciliane: “Arricriati, ca la fatica è di lu diavulu.” Ogni tantu fermati e godi di picciuli piaciri.

♒ Acquario

Oggi sei particolarmente creativo, ma nessuno sembra apprezzarlo. Le tue idee innovative saranno accolte con scetticismo. Non abbatterti, continua a sperimentare. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Testa dura, senza paura.” Persevera, ca nenti si fa senza fatica.

♓ Pesci

La tua empatia oggi ti farà sentire tutte le emozioni del mondo. Tra lacrime e risate, finirai la giornata esausto. Cerca di trovare un po’ di equilibrio. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Vivi e lascia vivere.” Non ti caricare troppu di li pinseri di l’autri.

Classifica di giovedì 30 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Acquario

2 – Gemelli

3 – Toro

4 – Leone

5 – Sagittario

6 – Pesci

7 – Ariete

8 – Vergine

9 – Scorpione

10 – Cancro

11 – Bilancia

12 – Capricorno

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI