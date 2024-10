Oroscopo del giorno: giovedì 31 ottobre 2024, speciale Halloween

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 31 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Scopri cosa riservano le stelle per ogni segno in questa giornata magica, dove mistero e ironia si mescolano sotto la Luna di Halloween. Dall’Ariete al Pesci, ognuno avrà il suo “dolcetto o scherzetto” cosmico da affrontare. Chi regnerà in cima alla classifica e chi, invece, sarà da brivido? Scorpione al top, Cancro e Acquario in posizioni più basse, ma sempre pronti a stupire.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 31 ottobre 2024

♈ Ariete – 31 ottobre 2024

Anche se Halloween ti invita a essere spavaldo, oggi potresti incappare in qualche “mostro” sul lavoro: ci sono scadenze che spuntano da dietro l’angolo come fantasmi. Non trascurare chi ti è accanto, o potresti trovarlo travestito da zombie… pronto a “vendicarsi”.

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti scurdari di cu ti voli beni, ca è megghiu scanzari ‘na facci ruci ca fari friuri.”

“Stai attentu, unni ci voli accura, a misculanza ca faci troppu rumuri attira puru li guai!”

♉ Toro – 31 ottobre 2024

Sei un po’ in modalità “dolcetto o scherzetto” sul lavoro: sembri serio, ma hai idee che stupiscono chiunque incontri. In amore, occhio alle promesse dolci come caramelle: potrebbero rivelarsi zucchero filato… che svanisce.

Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Taliati avanti, un passi di sbagghiu ti costa caru.”

“Ti piaci jiri pi la tua strata, e bonu fa, ca cu na pedi firma è sempri megghiu!”

♊ Gemelli – 31 ottobre 2024

Oggi i Gemelli sono un po’ come i dolcetti Halloween: sembrano dolci e amichevoli, ma occhio a non esagerare con l’ironia o qualcuno potrebbe “spaventarsi” davvero! La tua energia è magnetica, ma cerca di non fare “magie” troppo difficili da mantenere.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Senza stari a pinsari assai, a parola è bona quannu ‘nta sira spunta.”

“Scinni ‘n terra, un pocu di silenziu, ca u cuntu si cunta sulu unni ci voli.”

♋ Cancro – 31 ottobre 2024

La giornata richiede equilibrio: lo stress potrebbe giocare brutti scherzi, proprio come in un film horror. Cerca di non farti trascinare dai drammi di altri e, se puoi, rilassati. Un bagno di Luna ti farà sentire rigenerato per affrontare le notti da brividi.

Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu senti lu friddu intra l’ossa, sapi ca già tuttu passò.”

“Un ci pinsari troppu a chiddu ca nun puoi cangiari. Talìa avanti, ca lu jornu nova ti porta boni novi.”

♌ Leone – 31 ottobre 2024

Oggi sei re indiscusso, anche con un mantello da vampiro! Hai una presenza che non passa inosservata. Sul lavoro, sei carismatico e in amore chi ti cerca resterà abbagliato, come un pipistrello alla luce.

Voto: 9/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cavuru e focu: sta attento a nun pigghiari troppu ventu.”

“Fatti valiri, ca quannu talii, pari ca u munnu è già u tu.”

♍ Vergine – 31 ottobre 2024

Un po’ diffidente oggi, come se ti aspettassi un agguato dietro ogni angolo. La Luna ti rende critico, ma puoi concederti un po’ di relax. Cedi alla tentazione di partecipare a una festa, magari proprio travestito da te stesso: nessuno si accorgerà della differenza!

Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu mischinu cerca troppu fari ‘u sabbaturu, e finisci comu u vecchiu pirtusu.”

“Amicu, stai cu fauzza. Talìa e godi, ma a diri troppu no ci nni voli.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 31 ottobre 2024

♎ Bilancia – 31 ottobre 2024

La tua Luna è pronta a risplendere, ma ricorda: Halloween è fatto anche per abbracciare un po’ di mistero. Non cedere all’ansia di risolvere ogni cosa subito. Nel dubbio, goditi una cioccolata calda e prenditi il tempo che ti serve.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari ‘nticchiarìri. La Luna è tua e ti duna tempu finu a quandu la scura ti porta cunsigghiu.”

“Ti senti quannu voli essiri giustu; staiu cu tia, ma cu l’arma tranquilla, ca poi stai serenu.”

♏ Scorpione – 31 ottobre 2024

La tua giornata splende, come in un incantesimo fatto apposta per Halloween! Hai tutto dalla tua parte: amore, fortuna e anche la giusta quantità di mistero. Nessuno può resisterti stasera, soprattutto se riesci a mantenere quella scintilla di segretezza.

Voto: 10/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu è tempu di jiri avanti, va ca tuttu u restu sarà sulu ‘na storia riaru.”

“T’aggiusta lu mantu e va sicuru; tutti aspittanu un pizzicu ri misteru ca porta l’incantu.”

♐ Sagittario – 31 ottobre 2024

Ti senti come un mago pronto a sperimentare ogni incantesimo possibile. Stasera potresti fare colpo su qualcuno, magari senza accorgerti. Solo, cerca di non bruciare tutto ciò che tocchi con la tua spontaneità.

Voto: 8.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Spara senza paura, ma sapi unni punti e cu nudda ca nun è tempu.”

“Fa’ chiddu ca ti veni, ma talìa un pocu davanti; un jornu o l’autru ti ‘nghìppii, puru tu.”

♑ Capricorno – 31 ottobre 2024

Una giornata che richiede forza, ma Halloween ti porta una buona dose di grinta! Non cedere agli spaventi, nemmeno se arrivano da vecchi problemi. Questa è la tua notte per mostrare che sei invincibile.

Voto: 7.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “‘A forza tua si veni di travagghiu, nun lasciari ca un spaventu ti scunta.”

“Ruggisci, ca u suli si fa vidiri puru dopu nu scuru forti.”

♒ Acquario – 31 ottobre 2024

Una serata che sembra tranquilla, ma non lasciarti abbattere. Le critiche ti danno fastidio, ma puoi ancora brillare. Abbraccia la libertà di essere te stesso, anche se significa saltare una festa.

Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Senti ca lu ventu ti porta avanti, cu la faccia tua è megghiu.”

“Un ci pinsari a chiddu ca dici a genti; unni vai, ti senti sempri aruciari.”

♓ Pesci – 31 ottobre 2024

Halloween ti dà una possibilità di fare chiarezza, persino fra i sogni e le paure. Lasciati ispirare e non farti spaventare da quel che non conosci: è la notte perfetta per immaginare nuovi mondi.

Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “A storia ti porta sempri lu megghiu, se sai taliari intra u cori.”

“Unu sulu sta bonu quandu voli, e si chistu nun ci ‘rricivi mancu un scantu, un jornu o l’autru tu u vinci.”

Classifica di giovedì 31 ottobre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Scorpione

2 – Leone

3 – Sagittario

4 – Pesci

5- Toro

6 – Capricorno

7 – Bilancia

8 – Ariete

9 – Vergine

10 – Gemelli

11 – Acquario

12 – Cancro

