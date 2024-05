Oroscopo del giorno: lunedì 27 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 27 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 27maggio 2024

♈ Ariete

Oggi la tua energia sarà così alta che potresti persino riuscire a convincere qualcuno che il caffè decaffeinato è la tua bevanda preferita. Non aspettarti che gli altri seguano il tuo ritmo: potrebbe essere solo una tua illusione. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Ma cu ti ‘ncontra e cu ti perdi!” ‘Na iurnata comu na vota: pari ca hai mangiatu focu stamattina!

♉ Toro

Le stelle ti consigliano di tenere stretto il portafoglio oggi. Non è il momento migliore per comprare quella cosa inutile che hai visto online. Resisti! Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun spàriri i picciuli ‘nutili.” Stu iornu è megghiu ca ti cunzèrvati i picciuli, picchì si no, viri chi facci!

♊ Gemelli

Oggi potresti essere così confuso che finirai per rispondere al telefono con il telecomando. Non ti preoccupare, è solo una fase! Voto: 4/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Sùgliti, ca i cosi s’addrizzunu.” Oggi pari chi ti mittisti i pinzera a grattuggiari u focu!

♋ Cancro

È una giornata perfetta per mettersi sotto il plaid e guardare la tua serie preferita. Lavoro? Non oggi, caro Cancro. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Arrilàssati, ca u suli non cala senza di tia.” Sta iurnata è tutta ppi tia e ppi u divanu.

♌ Leone

La tua presenza oggi sarà così magnetica che anche il tuo gatto ti guarderà con ammirazione. Tuttavia, non esagerare con l’autocompiacimento. Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nesci fori e fa vìdiri cu sì.” Oggi pari ca sugnu tutti ‘ntisi a guardari a tia!

♍ Vergine

Sei talmente organizzato oggi che riuscirai a mettere in ordine anche i pensieri caotici del tuo migliore amico. Ma attenzione alle finanze! Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Pìgghialu ccu calma e non ti ‘mpazzisci.” Oggi mancu i pinzeri di l’autri ponnu scappare di tò ordine.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 27 maggio 2024

♎ Bilancia

Oggi troverai equilibrio persino su un paio di pattini a rotelle. Le tue doti di mediazione saranno in piena forma. Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Sempri ca ti metti ‘nmezzu, non t’alluntanari.” Oggi, cu tutta sta grazia, pari ca si in bilicu su na funa.

♏ Scorpione

La tua voglia di avventura oggi ti porterà a esplorare nuovi territori, anche se solo nel tuo salotto. Preparati a scoprire tesori nascosti. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Attenti a cu apri a porta!” Oggi pari chi voli scopriru l’America dintra casa tò.

♐ Sagittario

Oggi la tua creatività sarà alle stelle. Peccato che la tua pazienza non lo sia altrettanto. Cerca di non arrabbiarti troppo quando le cose non vanno come vuoi. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cci voli pacenza e fantasia.” A creatività c’è, ma u sfardu puru… calma!

♑ Capricorno

Sei talmente determinato oggi che potresti scalare una montagna… di panni da stirare. Organizzati bene e tutto andrà liscio. Voto: 9/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni cosa a so tempu e cù pacenza.” Oggi, mancu i panni pighjanu paura di tia.

♒ Acquario

Oggi il tuo spirito libero potrebbe portarti a fare una rivoluzione… ma solo nel tuo guardaroba. Sperimenta pure, ma non esagerare. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti guidari di tò fantasia.” Oggi, cu tutta sta voglia di cambiari, pari ca voli rifari u munnu.

♓ Pesci

Oggi ti sentirai così rilassato che anche il tuo pigiama avrà voglia di farti i complimenti. Prenditi del tempo per te stesso e goditi la tranquillità. Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Ripòsati, ca domani è n’autru iornu.” Oggi ti meritì tuttu u relax chi pò pigghiari.

Classifica di lunedì 27 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Capricorno

2 – Leone

3 – Bilancia

4 – Pesci

5 – Cancro

6 – Scorpione

7 – Acquario

8 – Ariete

9 – Vergine

10 – Sagittario

11 – Toro

12 – Gemelli

