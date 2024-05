Oroscopo del giorno: lunedì 20 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 20 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 20 maggio 2024

♈ Ariete

Giornata intensa per l’Ariete, con molte sfide lavorative e personali. Marte nel segno porta energia, ma anche qualche tensione. Evita discussioni inutili e canalizza la tua forza in progetti costruttivi. Consiglio delle stelle siciliane: “Talìa chi parli e chi senti, e nun ti fari pigghiari pi’ fissa.” (Guarda con chi parli e chi ascolti, e non farti prendere in giro.)”Oggi è megghiu ca stai attentu a chi ti voli fari cadiri ‘nta na trappula.”

♉ Toro

Venere e Giove nel segno portano ottimismo e amore. Ottima giornata per le relazioni e per prendere iniziative. Approfitta della Luna Nuova per nuovi inizi. Consiglio delle stelle siciliane: “Amuri e rispettu, chistu è lu secretu.” (Amore e rispetto, questo è il segreto.)”Cu’ stu bellu chiantu di stiddi, oggi ti po’ fari avanti e pigghiari tuttu chiddu ca vuoi.”

♊ Gemelli

Con Giove che favorisce la comunicazione, è una giornata perfetta per fare nuove conoscenze e approfondire relazioni esistenti. Attenzione solo a non disperdere troppe energie. Consiglio delle stelle siciliane: “Parra chiù cu’ cori ca cu’ a testa.” (Parla più con il cuore che con la testa.)”Pari ca oggi lu munnu è tuttu to’, ma stai attentu a nun spropari.”

♋ Cancro

Giornata sfidante con situazioni scomode da affrontare. Nonostante le difficoltà, mantieni la calma e cerca soluzioni con serenità. Consiglio delle stelle siciliane: “Calma e gghiri avanti, ca ogni cosi si risolvi.” (Calma e andare avanti, che ogni cosa si risolve.)”Oggi ci sunnu certi situazioni ca ti fannu sudari, ma nun ti preoccupari, tuttu passa.”

♌ Leone

Una giornata dinamica con molte opportunità in arrivo. Marte in Ariete ti dà la carica, ma non esagerare con l’impulsività. Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti scantari di fari lu primu passu.” (Non avere paura di fare il primo passo.)”La tua energia è ‘na bomba oggi, ma stai attenti a nun scattari troppu.”

♍ Vergine

Giornata piena di sorprese, alcune positive altre meno. Mantieni la calma e affronta ogni situazione con razionalità. Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni ostaculu è un’opportunità.” (Ogni ostacolo è un’opportunità.)”Stu jornu è comu ‘na partita: ci sunnu momenti difficili, ma tu si’ capaci di vinci.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 20 maggio 2024

♎ Bilancia

Venere e Giove portano armonia e serenità. Ottima giornata per le relazioni, soprattutto per i nati nella prima decade. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu la paci si cummatti ogni battaglia.” (Con la pace si combatte ogni battaglia.)”Oggi ti senti in armonia cu’ tuttu e tutti, goditi ‘stu sintimentu.”

♏ Scorpione

Giornata con alti e bassi emotivi. Mantieni l’autocontrollo e presta attenzione alle relazioni. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari pigghiari d’all’amuzza.” (Non farti prendere dalla rabbia.)”Oggi lu cori è unniavuli, ma tu resisti e passa tuttu.”

♐ Sagittario

Energia positiva, ma attenzione a non perdere la concentrazione nelle ultime ore del giorno. Consiglio delle stelle siciliane: “Lu focu di la passione può bruciari, ma può puru illuminari.” (Il fuoco della passione può bruciare, ma può anche illuminare.”Oggi senti ‘na granni carica, ma cerca di nun scattari senza pinsari.”

♑ Capricorno

Giornata di grande successo e soddisfazione. Ottima per nuovi progetti e relazioni. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu la testa e lu cori si po’ arrivari luntanu.” (Con la testa e il cuore si può arrivare lontano.)”Oggi è lu jornu giustu pi’ fari grandi passi avanti.”

♒ Acquario

Giornata movimentata con qualche malinteso, ma positiva per il futuro. Consiglio delle stelle siciliane: “Nenti è comu pari, pensa beni e poi agisci.” (Niente è come sembra, pensa bene e poi agisci.)”Ci sunnu certi nubi, ma lu suli è appena darreri.”

♓ Pesci

Giornata irrequieta con qualche indecisione. Prenditi del tempo per riflettere. Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni cosa a so’ tempu.” (Ogni cosa a suo tempo.)”Oggi è comu ‘na giostra, aspetta lu momentu giustu prima di agiri.”

Classifica di lunedì 20 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Toro

2 – Capricorno

3 – Bilancia

4 – Leone

5 – Gemelli

6 – Ariete

7 – Vergine

8 – Sagittario

9 – Acquario

10 – Cancro

11 – Scorpione

12 – Pesci