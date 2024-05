Oroscopo del giorno: mercoledì 29 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 29 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 29 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi sarà una giornata stancante dal punto di vista lavorativo. Sarai così esausto che il tuo unico desiderio sarà quello di nasconderti sotto le coperte e fingere che il mondo non esista. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Fa’ na pausa e pigghia un cafè!” “Oggi è meglio che ti riposi, ca stancarti inutilmente.”

♉ Toro

Sarà una giornata in cui potrai dimostrare il tuo valore sul lavoro. Però, ricordati che anche i supereroi ogni tanto si prendono una pausa. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Ricordati chi sei e non ti scurdari di mangiare un cannolo.” “Oggi è una di quelle giornate dove ti senti invincibile, ma non esagerare, testa dura.”

♊ Gemelli

Una giornata che promette bene sul lavoro, ma attento alle tensioni sentimentali. Non litigare per chi deve scegliere il film da vedere stasera. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Parla chianu chianu e ascolta.” “Non è il giorno giusto per battibecchi, megghiu evitari.”

♋ Cancro

Finalmente arriva un po’ di benessere e relax dopo tanto stress. Approfittane per dedicare più tempo alla tua dolce metà, che ormai ha dimenticato la tua faccia. Voto: 9. Consiglio delle stelle siciliane: “Datti na calmata e goditi la vita.” “Oggi è una giornata perfetta per rilassarti, u mari t’aspetta.”

♌ Leone

Giornata stressante con tante cose da fare, ma non scoraggiarti. Ricorda: Roma non è stata costruita in un giorno, e tu non sei l’imperatore. Voto: 4. Consiglio delle stelle siciliane: “Calma e gesso, cumpà.” “Oggi nun è giornata, pigghiala comu veni.”

♍ Vergine

Dovrai collaborare con gli altri, anche se non è il tuo forte. Pazienza in amore, ma forse ti servirebbe più un miracolo. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Non tutti i mali vengono per nuocere.” “Non si po’ fari sempri a testa to, oggi cediti un pocu.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 29 maggio 2024

♎ Bilancia

Riconsidera il significato della fede come una forza potenziante. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per un atto di fiducia, magari a occhi chiusi, ma non troppo. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti scurdari di cririri in te stessu.” “Oggi vedi di non essere troppo cinico, un pocu di ottimismo ti fa bonu.”

♏ Scorpione

Riflettendo sulla tua dualità, potresti scoprire che non sei sempre il buono della storia. Ma dai, non lo sei neanche nei sogni. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti un bagno di umiltà.” “Certe cose è megghiu accettarle e basta, senza fariti troppi problemi.”

♐ Sagittario

Distinguere tra emozioni vere e illusorie sarà cruciale oggi. Cerca di non arrabbiarti per i soldi che pensi di aver perso, probabilmente sono nella tua tasca. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Statti accorto e non farti prendere dal panico.” “Non è tutto oro ciò che luccica, ma manco tutto fango.”

♑ Capricorno

Oggi è il momento ideale per una pulizia mentale. Eliminare i pensieri tossici accumulati, ma non dimenticare di svuotare anche la posta elettronica. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Lavati la testa e non solo i capelli.” “Un pocu di chiarezza mentale ti aiuterà assai.”

♒ Acquario

Celebrerai la vita con gratitudine ed esuberanza. Ma se qualcuno ti dice che la vita è un “mucchio di spazzatura”, ricorda che anche la spazzatura può essere riciclata. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti un brindisi alla vita.” “Vidi di pigghiarti na pausa e ringrazia per quello che hai.”

♓ Pesci

Non lasciarti prendere dalla nostalgia, ma esplora il passato per imparare. Magari evita di ricordare i tuoi look adolescenziali. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Non stari sempre a riminisciri.” “Oggi guardati allo specchio e pensa a quantu si cambiatu.”

Classifica di mercoledì 29 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Cancro

2 – Acquario

3 – Toro

4 – Sagittario

5 – Capricorno

6 – Bilancia

7 – Scorpione

8 – Gemelli

9 – Pesci

10 – Ariete

11 – Vergine

12 – Leone

