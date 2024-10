Oroscopo del giorno: mercoledì 30 ottobre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 30 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 30 ottobre 2024

♈ Ariete – 30 ottobre 2024

Non pensavi che potesse succedere, eppure l’imprevisto bussa alla tua porta. Proprio quando pensavi di avere tutto sotto controllo, Marte ti scombina i piani e ti costringe a improvvisare. Sì, anche sul lavoro, dove la pazienza non è mai stata il tuo forte. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu ca ti fai a cruci prima ca ti fazzu un guaio!” Voto: 5

N’anticchia i pazienza, caru Ariete, e forsi stavota ti la cavi senza guai gravi.

♉ Toro – 30 ottobre 2024

Se ci sono state incomprensioni, oggi è il momento di ingoiare il boccone amaro e andare avanti. L’amore chiama, ma ti fa tribolare. Plutone ti mette alla prova in tutto e per tutto, specialmente in famiglia. Consiglio delle stelle siciliane: “Curcati e pensaci, forsi domani nun ci pinsi cchiù.” Voto: 6

Megghiu stari calmu, ca a testa dura nenti guadagna stavota.

♊ Gemelli – 30 ottobre 2024

La tua voglia di dire la verità a chiunque potrebbe causare qualche disagio, ma oggi il divertimento è assicurato. Ti trovi davanti a situazioni imbarazzanti che gestisci con la solita ironia, e qualcuno apprezzerà. Consiglio delle stelle siciliane: “A lingua longha porta guai.” Voto: 7

Ridi, ma attientu a cu ti la pighi troppu sutta.

♋ Cancro – 30 ottobre 2024

La famiglia oggi è un tasto dolente, e tu, tenero granchio, vorresti solo scappare via. Nettuno ti rende nostalgico e potresti sentirti particolarmente emotivo. Sforzati di non prendere tutto sul personale. Consiglio delle stelle siciliane: “Ricordati chiù d’una volta ca pi n’amicizia c’è un sacrificiu.” Voto: 6

Unni voli lu cori, ci curri; ma occhiu a cu ci dici tuttu.

♌ Leone – 30 ottobre 2024

Il tuo ego oggi è in prima fila: vuoi fare una buona impressione, ma Urano contrario ti fa inciampare. Forse è meglio che eviti di metterti troppo in mostra e impari a dosare il fascino. Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti fari ‘ncocciare, ca a superbia porta cchiù guai.” Voto: 5

Lu munnu nun gira sulu attornu a tia, ma sutta sutta tu nun ti rassegni.

♍ Vergine – 30 ottobre 2024

Con Saturno retrogrado, oggi ogni dettaglio sembra sfuggirti di mano, e questo ti stressa non poco. L’importante è non cercare la perfezione a ogni costo. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘n cafè e pìgghiatilla scialarmenti.” Voto: 5.5

Lu stessu, lu travagliu è assai; pighiatillu cchiù scialu.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 30 ottobre 2024

♎ Bilancia – 30 ottobre 2024

Le stelle ti invitano a rivedere le tue relazioni e cercare armonia, ma oggi Marte non rende le cose facili. Se qualcosa non va, forse sei tu a dover fare un primo passo. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu ‘na bona parola ca ‘n silenziu.” Voto: 7

Chiudi l’occhi e lassati iri; a volte serve fari la prima mossa.

♏ Scorpione – 30 ottobre 2024

Oggi hai la freddezza giusta per affrontare qualsiasi situazione. Mercurio e Venere ti favoriscono, e il tuo charme risulta irresistibile, ma attenzione a chi stringi troppo. Consiglio delle stelle siciliane: “Prima c’afferrati ‘nsegnu, scegghi a testa giusta.” Voto: 8

Fai vuci e ci pigghii tuttu tu; u sapemu chi sei tu.

♐ Sagittario – 30 ottobre 2024

Ti senti in bilico tra il desiderio di avventura e una realtà che ti frena. Cerca di mettere da parte la frenesia e prenditi una pausa. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun pigghiari tuttu a spada tratta.” Voto: 6

Sei sempre ca voli luntanu, ma forse è tempu di stari pi cuntu.

♑ Capricorno – 30 ottobre 2024

Marte ti rende irrequieto, e questa insoddisfazione rischia di compromettere il tuo equilibrio. Rilassati e cerca di guardare alle cose da una prospettiva diversa. Consiglio delle stelle siciliane: “Tantu un cavuru nun duri assai, e chiace ‘n finisci.” Voto: 6

Sasuppunu ca ti vogghiu forti, ma quannu caschi sugnu cchiù forti ancora.

♒ Acquario – 30 ottobre 2024

Oggi senti la voglia di rivoluzione! Tuttavia, Giove ti chiede di essere più pragmatico, e ciò ti causa qualche tensione. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti i cunti prima di parlari.” Voto: 7

Cunta e ricunta, ma nun t’arrifriscari i pinseri.

♓ Pesci – 30 ottobre 2024

Oggi l’intuito è al massimo, ma Nettuno rischia di farti cadere in illusioni. Rimani con i piedi per terra e non seguire fantasie. Consiglio delle stelle siciliane: “Rimani cu li pedi ‘n terra, e talìa davanti a tia.” Voto: 6

Chiudi l’occhi ma apri lu cori a cu merita.

Classifica di mercoledì 30 ottobre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Scorpione

2 – Bilancia

3 – Gemelli

4 – Acquario

5- Sagittario

6 – Pesci

7 – Toro

8 – Cancro

9 – Capricorno

10 – Vergine

11 – Leone

12 – Ariete

