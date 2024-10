Oroscopo del giorno: sabato 19 ottobre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 19 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 19 ottobre 2024

♈ Ariete – 19 ottobre 2024

Sei pieno di energia, ma oggi potresti usarla per discutere con chiunque ti rivolga la parola. Invece di sfogare la tua impulsività sul malcapitato di turno, prova a concentrarti su qualcosa di produttivo… come contare fino a 10 prima di rispondere!

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Fermati prima di cchiacchiari, picchì a lingua nun voli osso.”

U giornu oggi è megghiu chi stai zitto e nun ti metti a fari discussioni inutili, chiù fai silenziu, chiù campi.

♉ Toro – 19 ottobre 2024

Le stelle ti sorridono sul lavoro, ma attenzione alle tentazioni della pausa pranzo: oggi potrebbe diventare un buffet infinito. Forse è il caso di bilanciare produttività e calorie.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi mancia e nun ragiuna, finisci cu’ panza china e u portafogghiu vacanti.”

Sta attenti, picchì si ti distrai, finisci ca travagghi tuttu u jornu pi’ ‘nzalata e unni mangiari l’ancuddi!

♊ Gemelli – 19 ottobre 2024

Hai tante idee e nuove conoscenze oggi, ma occhio a non parlare troppo: potresti rivelare segreti che manco sapevi di avere. Magari, un pizzico di discrezione non guasta.

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si ti nni sta cu a vucca chiusa, forse dumani ti scordi puru du’ cavuliceddi.”

Oggi, mi raccumannu, parla picca e ascolta assai, ca forsi t’arricogghi quarchi cosa!

♋ Cancro – 19 ottobre 2024

Sei in una fase di grandi decisioni, ma tendi a complicarti la vita da solo. Lascia perdere i drammi da telenovela e concentrati sul punto principale, senza fronzoli.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu fari na strata curti e dritta, chi girari pi li scorciaturi e peddiri tempu.”

U ti cugghiri oggi è fari ‘a cosa chiù semplici e diretta, nenti pinseri inutili!

♌ Leone – 19 ottobre 2024

La tua determinazione è ammirabile, ma oggi rischi di passare per un tiranno. Prova a non dominare ogni conversazione e lascia spazio agli altri, altrimenti ti ritrovi a fare il monologo della giornata.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Tutti vossignuri, ma quannu ci voli, ci voli n’anticchia di pacenzia.”

Oggi, cummannari sì, ma ricordati ca u sò rispettu nun è n’imposizione, è na conquista.

♍ Vergine – 19 ottobre 2024

Il tuo perfezionismo oggi potrebbe essere la tua rovina: rilassati, la perfezione è sopravvalutata e le persone preferiscono qualcuno che sa quando fermarsi.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “U megghiu è nemicu du bonu, pigghiati na pausa e fatti na bella risata.”

Cerca di nun fari sempri tuttu precisu precisu, ca unnavi campi picchì ti scoppia u ciriveddu.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 19 ottobre 2024

♎ Bilancia – 19 ottobre 2024

Finalmente ritrovi un po’ di serenità, ma non rilassarti troppo o ti scapperanno delle occasioni. Attento a chi ti cerca per “confidarsi”: non sei uno psicologo, fattelo pagare!

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Unni cchiù ni godi, si trovi sempri na giustificazione a l’altru.”

Occhio a chi ti venne attornu oggi, chi veni pi cunsigghi e chi po’ pi cunsumariti u tiempu.

♏ Scorpione – 19 ottobre 2024

Oggi sei in una fase intensa e misteriosa, ma cerca di non trasformarti in un enigma vivente. Le persone attorno a te sono confuse e tu ti stai divertendo troppo a vederli perplessi.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Fari u sfardatu ogni tantu è bonu, ma ogni jornu rischi di ristari sulu.”

Cuntintati, Scorpione, ma nun pinsari ca tutti ti leggiunu ‘na pagina dopu l’autra, unni cchiù scuru chiù misteriu, unni cchiù chiuariu, chiù amici.

♐ Sagittario – 19 ottobre 2024

Sei pieno di entusiasmo per nuovi progetti, ma non dimenticare di fermarti e respirare. Altrimenti, sarai una freccia che vola senza sapere dove vuole atterrare.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Chistu è lu momientu giustu pi fari, ma senza scappari.”

Spicchi voli, Sagittariu, ma sta attenti unni cadi, ca puru i picciotti chiù curaggiusi ogni tantu s’abbrucianu.

♑ Capricorno – 19 ottobre 2024

Giornata intensa sul lavoro, ma hai tutto sotto controllo. Occhio però a non dimenticare di divertirti un po’ di più, non puoi essere sempre un robot!

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Ci voli puru nu passu lenti ogni tantu, ca u tempu passa e nun ci l’arresti.”

Lavora, Capricorno, ma pigghiati nu mumentu pi fari na risata, ca unnavi lassatilu scappari!

♒ Acquario – 19 ottobre 2024

Oggi sei più creativo che mai, ma anche piuttosto dispersivo. Cerca di canalizzare le tue idee senza volare troppo alto, altrimenti nessuno capirà che cosa vuoi fare.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nesci di casa e circati nu mumentu di serenità.”

Si tiri ‘ncuollu a testa troppu, finisci ca perdi i pedi a terra, Acquariu. Pensa a chiù praticu!

♓ Pesci – 19 ottobre 2024

Alcuni problemi del passato potrebbero riemergere oggi, ma hai la possibilità di chiuderli definitivamente. Basta non farsi prendere dalla malinconia, che quella è la tua kryptonite.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti nu bellu sulu, macari giustu pi fari quadrare i pinseri.”

Nun fari ‘mpicciari i stissi antichi discursi, chiudili e scorditi di tuttu chiddu ca fu.

Classifica di sabato 19 ottobre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Sagittario

2 – Leone

3 – Bilancia

4 – Capricorno

5- Gemelli

6 – Toro

7 – Scorpione

8 – Vergine

9 – Acquario

10 – Pesci

11 – Cancro

12 – Ariete

