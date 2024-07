Oroscopo del giorno: venerdì 19 luglio 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 19 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 19 luglio 2024

♈ Ariete – 19 luglio 2024

Luna in splendida posizione significa che l’amore sboccerà come mai prima d’ora. Le relazioni amicali saranno solide e sul lavoro, tutto sembrerà girare per il verso giusto. La tua capacità decisionale sarà al top, permettendoti di affrontare qualsiasi sfida con sicurezza. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun pigghiari n’ pezzu e lassari l’autru, cumincia e finisci tutti cosi.” “Cu ‘na sula manu ‘un si sona la chitarra, l’amuri avi bisognu di du’ cori chi sunanu a stissa musica.” Voto: 8

♉ Toro – 19 luglio 2024

Venere favorevole a partire dal 22 luglio porterà emozioni intense. Sul lavoro, è il momento di sbloccare tutte le questioni irrisolte. Se hai qualcosa di importante da dire, fallo ora. Consiglio delle stelle siciliane: “Nenti è sicuru, ma chiddu ca teni ora è a tua forza.” “Scantari lu passatu nun servi, avanti senza paura.” Voto: 7

♊ Gemelli – 19 luglio 2024

Rifletti bene su ciò che sta accadendo nella tua relazione. La Luna opposta consiglia prudenza. In ambito lavorativo, attenzione alle polemiche. Rimboccati le maniche e stai all’erta contro chi proverà a metterti i bastoni tra le ruote. Consiglio delle stelle siciliane: “Chiù scura di mezzanotti nun po’ veniri.” “Prima iuni, poi pensaci, e nenti ti po’ firmari.” Voto: 6

♋ Cancro – 19 luglio 2024

Giornata con la Luna storta. Potrebbero emergere problemi nella tua relazione. Sul lavoro, la creatività verrà premiata. Consiglio delle stelle siciliane: “A notti è fatta ppi dormiri, ma a menti è sveglia sempri.” “Si nun ci provi, nun saprai mai si ci riuscirai.” Voto: 5

♌ Leone – 19 luglio 2024

Le stelle ti sorridono. Questo è il momento ideale per portare avanti progetti con il partner. Sul lavoro, mantieni un atteggiamento fiducioso. Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni jurnata è nuvità, pigghiala cu tuttu lu cori.” “Cu voli, voli, si nun voli, voli d’arreri.” Voto: 9

♍ Vergine – 19 luglio 2024

Massima rilassatezza e tante belle novità in arrivo. Organizza un incontro speciale se provi forti emozioni per qualcuno. Consiglio delle stelle siciliane: “Santu ca sapi è megghiu di diavulu ca cunti.” “A picca a picca si va luntanu.” Voto: 9

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 19 luglio 2024

♎ Bilancia – 19 luglio 2024

Giornata poco interessante in amore. Sul lavoro, invece, andrà molto bene grazie al sostegno di Giove e Mercurio. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu a voli tutta, perdi tuttu.” “U chiantu nun fa farina, u travagghiu sì.” Voto: 7

♏ Scorpione – 19 luglio 2024

La sfera sentimentale sarà discreta. Sul fronte professionale, non tutti i tuoi progetti potrebbero funzionare. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu na parola bona ca centu mala.” “Prima di parrare, pensa.” Voto: 6

♐ Sagittario – 19 luglio 2024

Periodo piacevole in campo amoroso, pieno di momenti intensi. In campo professionale, potresti contare sul sostegno di Mercurio. Consiglio delle stelle siciliane: “U cori nun si cumanna.” “Sulu nun si vinci, cu l’amici si festeggia.” Voto: 8

♑ Capricorno – 19 luglio 2024

Previsioni astrali positive in campo sentimentale. La Luna nel tuo segno ti permetterà di entrare più in empatia con il partner. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun c’è cosa cchiù bedda ca ‘na casa china d’amuri.” “Travagghia cu cori e risultati vinarannu.” Voto: 8

♒ Acquario – 19 luglio 2024

Venere in opposizione, ma una buona sintonia con il partner. Sul fronte lavorativo, attenzione a non prendere troppi rischi. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu sapi aspittari, viri i miraculi.” “A pacienza è virtù chi porta furtuna.” Voto: 7

♓ Pesci – 19 luglio 2024

fera sentimentale in miglioramento. Marte in sestile porterà buone energie. Consiglio delle stelle siciliane: “A nuttata finisci, lu suli sorge sempri.” “Quannu l’amuri è forti, ‘nciacculi nenti.” Voto: 8

Classifica di venerdì 19 luglio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Vergine

3 – Sagittario

4 – Capricorno

5 – Pesci

6 – Ariete

7 – Toro

8 – Bilancia

9 – Acquario

10 – Gemelli

11 – Scorpione

12 – Cancro

